Опубликовано 18 августа 2025, 18:28
Российские ученые создали искусственный синапс из минерала

Разработка имитирует работу человеческого мозга
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые разработали искусственный синапс, используя кристаллы, аналогичные природному минералу тенориту. Оказалось, что под воздействием лазера эти кристаллы ведут себя так же, как синапсы в человеческом мозге. Это открытие может стать основой для создания более эффективных нейроморфных систем, имитирующих работу биологических нейросетей.
В отличие от традиционных компьютеров, мозг обрабатывает информацию иначе — нейроны одновременно хранят и анализируют данные, реагируя на множество аналоговых сигналов. Современные системы искусственного интеллекта требуют огромных вычислительных ресурсов, поэтому ученые ищут способы воспроизвести принципы работы мозга в искусственных нейросетях.

Кристаллы тенорита меняют свою электрическую активность в зависимости от частоты лазерного излучения. Чем чаще на них воздействуют, тем сильнее отклик. Это поведение похоже на реакцию биологических синапсов на нейромедиаторы. В ходе экспериментов исследователи использовали кристаллы для обучения нейросети распознавать рукописные цифры. После трех попыток точность достигла 95%, что является высоким показателем для подобных технологий.

Важно, что искусственные синапсы сохраняют стабильность даже после 13 тысяч циклов облучения лазером. Это делает их перспективным материалом для создания устойчивых и энергоэффективных нейросистем.