Российские ученые создали искусственный синапс из минерала

В отличие от традиционных компьютеров, мозг обрабатывает информацию иначе — нейроны одновременно хранят и анализируют данные, реагируя на множество аналоговых сигналов. Современные системы искусственного интеллекта требуют огромных вычислительных ресурсов, поэтому ученые ищут способы воспроизвести принципы работы мозга в искусственных нейросетях.

Кристаллы тенорита меняют свою электрическую активность в зависимости от частоты лазерного излучения. Чем чаще на них воздействуют, тем сильнее отклик. Это поведение похоже на реакцию биологических синапсов на нейромедиаторы. В ходе экспериментов исследователи использовали кристаллы для обучения нейросети распознавать рукописные цифры. После трех попыток точность достигла 95%, что является высоким показателем для подобных технологий.

Важно, что искусственные синапсы сохраняют стабильность даже после 13 тысяч циклов облучения лазером. Это делает их перспективным материалом для создания устойчивых и энергоэффективных нейросистем.