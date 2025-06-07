Российские ученые создали катализатор для переработки древесных отходов

Катализатор основан на синтетических алюмосиликтах — аналогах природного минерала монтмориллонита. Они позволяют избирательно превращать компонент живичной смолы хвойных деревьев, известный как α-пинен, в полезные продукты. Для успешного получения нужных веществ необходимы селективные катализаторы, которые ускоряют целевую реакцию и минимизируют побочные процессы.

По словам специалистов, преимущество новых катализаторов в том, что их можно модифицировать, изменяя состав и структуру. Это дает возможность контролировать условия синтеза и добиваться высокого выхода нужных веществ из α-пинена. Такой подход открывает перспективы для создания более эффективных технологий переработки древесины и производства важных химических соединений.