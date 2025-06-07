Российские ученые создали катализатор для переработки древесных отходов

Опубликовано 07 июня 2025, 09:071 мин.
Российские ученые создали катализатор для переработки древесных отходовНа основе алюмосиликтов
Российские и белорусские ученые разработали катализатор, который помогает эффективно извлекать ценные химические соединения из древесных отходов. Работа велась в Институте химии силикатов имени И. В. Гребенщикова и Институте химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии. В пресс-службе Курчатовского института сообщили, что эти вещества могут применяться в медицине, сельском хозяйстве и парфюмерии.
Катализатор основан на синтетических алюмосиликтах — аналогах природного минерала монтмориллонита. Они позволяют избирательно превращать компонент живичной смолы хвойных деревьев, известный как α-пинен, в полезные продукты. Для успешного получения нужных веществ необходимы селективные катализаторы, которые ускоряют целевую реакцию и минимизируют побочные процессы.
По словам специалистов, преимущество новых катализаторов в том, что их можно модифицировать, изменяя состав и структуру. Это дает возможность контролировать условия синтеза и добиваться высокого выхода нужных веществ из α-пинена. Такой подход открывает перспективы для создания более эффективных технологий переработки древесины и производства важных химических соединений.