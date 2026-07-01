Российские ученые создали катализатор из орехов для получения водорода

По словам профессора кафедры химии и химической технологии НГТУ, доктора химических наук Александра Баннова, для изготовления катализатора сырье измельчают и подвергают пиролизу при температуре 600 градусов Цельсия в течение нескольких часов. Затем специалисты исследовали его свойства при разных температурах реакции и скоростях потока метана, а также изучили связь структуры материала с его эффективностью методом экспериментальных исследований и молекулярного моделирования.

Во время разложения метан распадается на водород и твердый углерод. Испытания показали, что биоуглерод из абрикосовой скорлупы обеспечил наибольший выход и стабильность получения водорода благодаря пористой структуре и содержанию зольных примесей с каталитическим эффектом.