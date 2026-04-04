Российские ученые создали катализатор, удаляющий до 97% серы из тяжелой нефти

Катализатор на основе оксида никеля и стеариновой кислоты расщепляет до 97% серосодержащих молекул. Процесс идет при нагреве до 300 градусов Цельсия и давлении в два раза выше атмосферного. В таких условиях образуется водород, который связывает серу и выводит ее в виде газов. Для отслеживания реакций использовали модельное соединение дибензилсульфид.

Как отметил директор центра технологического парка КФУ Михаил Варфоломеев, это позволит усовершенствовать технологии добычи и снизить затраты. Часть реакций можно проводить прямо в нефтеносных пластах, превращая тяжелую нефть в легкую на месте. Это упростит инфраструктуру предприятий и сделает добычу трудноизвлекаемых углеводородов более рентабельной.