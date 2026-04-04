Российские ученые создали катализатор, удаляющий до 97% серы из тяжелой нефти

Опубликовано 04 апреля 2026, 23:48
Российские ученые создали катализатор, удаляющий до 97% серы из тяжелой нефтиРазработка превращает трудноизвлекаемое топливо в аналог легких сортов
В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из России, Йемена и Мексики разработали никелевый катализатор для очистки тяжелой нефти от серы. С помощью математической модели они доказали его эффективность и объяснили механизм действия. Запасы легкой нефти ограничены, поэтому ученые ищут способы облегчить добычу тяжелого сырья.
Катализатор на основе оксида никеля и стеариновой кислоты расщепляет до 97% серосодержащих молекул. Процесс идет при нагреве до 300 градусов Цельсия и давлении в два раза выше атмосферного. В таких условиях образуется водород, который связывает серу и выводит ее в виде газов. Для отслеживания реакций использовали модельное соединение дибензилсульфид.
Как отметил директор центра технологического парка КФУ Михаил Варфоломеев, это позволит усовершенствовать технологии добычи и снизить затраты. Часть реакций можно проводить прямо в нефтеносных пластах, превращая тяжелую нефть в легкую на месте. Это упростит инфраструктуру предприятий и сделает добычу трудноизвлекаемых углеводородов более рентабельной.