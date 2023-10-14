Российские ученые создали катализаторы для производства лекарств от рака

Виктор Чернышев утверждают, что новые катализаторы улучшат стабильность процессов синтеза лекарств, сократят необходимое сырье и количество отходов. В будущем это может привести к сокращению дозировки катализатора до 10 раз.

Катализаторы также облегчат процесс очистки лекарств от нежелательных компонентов, ускоряя производство медицинских препаратов. Ученые уже протестировали новые катализаторы на создании лекарств для онкологических и аритмических заболеваний.