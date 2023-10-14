Российские ученые создали катализаторы для производства лекарств от рака

Российские ученые создали катализаторы для производства лекарств от ракаОни могут упростить производство
Руководитель исследовательской группы, главный научный сотрудник Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова Виктор Чернышев рассказал, что российские ученые разработали новые катализаторы, которые могут упростить производство препаратов для борьбы с раком, пишет ТАСС.
Разработкой занимались специалисты из университета имени М. И. Платов в Новочеркасске и Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН.
Эти катализаторы, созданные с использованием N-гетероциклических карбенов, органических молекул, играют ключевую роль в химических реакциях и считаются перспективными для многих областей, включая фармацевтику.
Мы разработали металлокомплексные катализаторы, которые способны существенно упростить технологию производства лекарств: сократить объемы необходимого сырья и получаемых отходов. Они также снижают количество этапов производства. Это происходит за счет повышения в 50 раз стабильности катализаторов - времени их работы, в течение которого они сохраняют свои каталитические свойства, не разлагаются.
Виктор Чернышев утверждают, что новые катализаторы улучшат стабильность процессов синтеза лекарств, сократят необходимое сырье и количество отходов. В будущем это может привести к сокращению дозировки катализатора до 10 раз.
Катализаторы также облегчат процесс очистки лекарств от нежелательных компонентов, ускоряя производство медицинских препаратов. Ученые уже протестировали новые катализаторы на создании лекарств для онкологических и аритмических заболеваний.