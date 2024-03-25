Российские ученые создали керамику для ярких дисплеев смартфонов

Новый материал позволяет получить все три основных цвета спектра, что устраняет необходимость использования отдельных светодиодов для каждого цвета. Это также помогает улучшить оптическую прозрачность дисплеев, что делает его особенно полезным для производства смартфонов и планшетов. Керамика создана на основе алюмо-магниевого спинеля, который имеет особую кристаллическую структуру, предотвращающую рассеивание света.

Юлия Кузнецова, один из авторов исследования, отмечает, что новый материал обладает не только яркостью цветов, но и высокой прочностью, что делает его идеальным выбором для использования в электронных устройствах. Это открытие может привести к созданию более качественных и эффективных дисплеев для потребителей по всему миру.