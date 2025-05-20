В России
Опубликовано 20 мая 2025, 23:32
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Российские ученые создали клетки-долгожители для фармпроизводства

Новая технология увеличит выпуск лекарственных белков
Специалисты Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН разработали модифицированные клеточные линии с увеличенным сроком жизни для производства фармацевтических белков. Результаты данного исследования были опубликованы в научном журнале Cells.
Российские ученые создали клетки-долгожители для фармпроизводства

© Ferra.ru

В основе разработки — клетки яичника китайского хомячка (CHO), широко используемые в биотехнологической промышленности. Ученые отключили основные механизмы клеточной смерти и добавили дополнительные гены, что позволило продлить жизнеспособность клеток в биореакторах с двух до трех недель, отметили в пресс-службе центра.

Новая клеточная линия CHO 4BGD уже внесена во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов и доступна для свободного использования. По данным исследователей, это значительно повысит эффективность производства терапевтических белков, которые используются при создании различных лекарственных препаратов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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