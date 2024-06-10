В России
Опубликовано 10 июня 2024, 23:52
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Российские ученые создали комплекс для управления движением руки

Его можно использовать в медицине
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали комплекс для считывания и передачи сигналов движения руки. Технология подходит для медицины и управления беспилотниками.
Российские ученые создали комплекс для управления движением руки

© Ferra.ru

Эта система сенсорного управления открывает новые горизонты для робототехники. Использование отечественного программного обеспечения SimInTech позволяет адаптировать решение под различные задачи в медицине, высокотехнологичном производстве и управлении беспилотниками.

Особенностью технологии является возможность оценивать движение кисти руки и формировать управляющие сигналы. В отличие от других систем, она не только передает движение, но и учитывает реакцию внешней среды. Это достигается с помощью системы искусственных сухожилий, вибрационных и тактильных датчиков, обеспечивая биологическую обратную связь, отмечают в пресс-службе.

В медицине технология поможет синхронизировать движения хирурга с медицинским инструментом и улучшает реабилитацию функций руки. В управлении беспилотниками система предоставит новые возможности навигации и дистанционного управления, создавая новый человеко-машинный интерфейс.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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