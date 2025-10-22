Российские ученые создали компонент для энергоэффективных процессоров

Устройство размером 130−160 нанометров потребляет 70−80 нановатт энергии, что значительно меньше существующих аналогов. Для сравнения, другие перовскитные мемристоры требуют от 200 до 35 000 нановатт.

Ключевой особенностью разработки стало использование монокристаллических нанокубов из из цезий бромида свинца. Этот материал отличается химической стабильностью и обеспечивает постоянство электрохимических свойств. Конструкция включает инертные электроды из оксида индия-олова и легированного бором алмаза.

Мемристор способен изменять сопротивление в зависимости от протекающего тока. Такие компоненты потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными кремниевыми транзисторами.

Разработка открывает перспективы для создания нейроморфных процессоров, предназначенных для задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Отдельные мемристоры можно объединять в масштабируемые схемы для реализации логических операций.