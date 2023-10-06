Российские ученые создали композит для «прозрачной» электроники

Новая разработка дает возможность для работы в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, повышенной оптической прозрачности в видимом диапазоне и наикратчайшим отклике отклике происходящим за долю секунды.

Команда специалистов состоящая из ученых и аспирантов Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ и Химического факультета ЮФУ под руководством профессора Виктора Петрова и доцента Екатерины Баян разрабатывает на основе оксида цинка с добавлением оксида кобальта или алюминия тонкие пленки. Также синтезируются на основе низкотемпературного твердофазного пиролиза, который запатентован в ЮФУ.

Проведенные исследования показали, что на структуру, а также свойства тонких пленок, влияют даже небольшие добавки, в пределах 0,5-3%.