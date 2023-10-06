Российские ученые создали композит для «прозрачной» электроники

Российские ученые создали композит для «прозрачной» электроникиНа основе оксида цинка с добавками
Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) создали новый композит для устройств «прозрачной» электроники и резистора, который используют в солнечных элементах, пишет Наука.рф.
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Новая разработка дает возможность для работы в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, повышенной оптической прозрачности в видимом диапазоне и наикратчайшим отклике отклике происходящим за долю секунды.
Команда специалистов состоящая из ученых и аспирантов Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ и Химического факультета ЮФУ под руководством профессора Виктора Петрова и доцента Екатерины Баян разрабатывает на основе оксида цинка с добавлением оксида кобальта или алюминия тонкие пленки. Также синтезируются на основе низкотемпературного твердофазного пиролиза, который запатентован в ЮФУ.
Проведенные исследования показали, что на структуру, а также свойства тонких пленок, влияют даже небольшие добавки, в пределах 0,5-3%.
Создание таких материалов — это лишь первый шаг. Нам удалось не только достичь высокой фоточувствительности, но и обеспечить материалы высокой оптической прозрачностью, что открывает новые перспективы для солнечных элементов и устройств “прозрачной” электроники.