Российские ученые создали компьютерную модель для точного выявления рака

Российские ученые создали компьютерную модель для точного выявления ракаИ степени его злокачественности
В пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации рассказали, что ученые из Томского государственного университета (ТГУ) и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) разработали инновационную компьютерную модель, способную с высокой точностью диагностировать меланому и оценивать степень его злокачественности, пишет ТАСС.
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Ученые ТГУ совместно со специалистами НИИ онкологии ТНИМЦ создали компьютерную модель, которая со стопроцентной точностью диагностирует меланому. И также определяет степень ее злокачественности. Для ее работы используется оборудование лаборатории ТГУ, которая создана в рамках масштабного междисциплинарного проекта, поддержанного мегагрантом нацпроекта "Наука и университеты.
Этот новый подход к диагностике меланомы представляет собой средство для автоматизации процесса диагностики и может быть эффективным инструментом, повышающим объективность определения наличия заболевания и выбора соответствующей тактики лечения, отметили в пресс-службе.
Ученые собрали библиотеку данных, основанную на образцах тканей от более чем ста пациентов, обследованных в НИИ онкологии ТНИМЦ. Основой для исследований послужила терагерцовая спектроскопия, позволяющая проводить точные анализы образцов.