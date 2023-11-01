Российские ученые создали компьютерную модель для точного выявления рака

Этот новый подход к диагностике меланомы представляет собой средство для автоматизации процесса диагностики и может быть эффективным инструментом, повышающим объективность определения наличия заболевания и выбора соответствующей тактики лечения, отметили в пресс-службе.

Ученые собрали библиотеку данных, основанную на образцах тканей от более чем ста пациентов, обследованных в НИИ онкологии ТНИМЦ. Основой для исследований послужила терагерцовая спектроскопия, позволяющая проводить точные анализы образцов.