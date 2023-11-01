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12:07, 01 ноября 2023
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Российские ученые создали компьютерную модель для точного выявления рака

И степени его злокачественности

В пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации рассказали, что ученые из Томского государственного университета (ТГУ) и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) разработали инновационную компьютерную модель, способную с высокой точностью диагностировать меланому и оценивать степень его злокачественности, пишет ТАСС.

Российские ученые создали компьютерную модель для точного выявления рака

© Ferra.ru

Ученые ТГУ совместно со специалистами НИИ онкологии ТНИМЦ создали компьютерную модель, которая со стопроцентной точностью диагностирует меланому. И также определяет степень ее злокачественности. Для ее работы используется оборудование лаборатории ТГУ, которая создана в рамках масштабного междисциплинарного проекта, поддержанного мегагрантом нацпроекта "Наука и университеты.

Пресс-служба Министерства образования и науки Российской Федерации

Этот новый подход к диагностике меланомы представляет собой средство для автоматизации процесса диагностики и может быть эффективным инструментом, повышающим объективность определения наличия заболевания и выбора соответствующей тактики лечения, отметили в пресс-службе.

Ученые собрали библиотеку данных, основанную на образцах тканей от более чем ста пациентов, обследованных в НИИ онкологии ТНИМЦ. Основой для исследований послужила терагерцовая спектроскопия, позволяющая проводить точные анализы образцов.

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