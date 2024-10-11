Российские ученые создали квантовую термопару на основе графена

Опубликовано 11 октября 2024, 18:501 мин.
Российские ученые создали квантовую термопару на основе графенаНовые технологии для инфракрасных камер
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Сингапура и Армении обнаружили, что многослойные конструкции из графена и нитрида бора могут работать как квантовый аналог термопары, генерируя электрический ток при «нагреве» электронов инфракрасным излучением. Это открытие открывает возможности для разработки нового класса инфракрасных камер.
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В ходе экспериментов ученые использовали многослойные двумерные конструкции, состоящие из двух слоев графена, разделенных прослойкой из нитрида бора. Такие структуры, известные как двумерные резонансно-туннельные диоды, давно изучаются для создания генераторов сверхвысокочастотных сигналов и компонентов электроники.
Ученые предположили, что боросодержащая прослойка активно поглощает инфракрасное излучение, что сделало возможным использование этих гетероструктур в качестве основы для датчиков инфракрасных волн и камер. В результате их экспериментов была создана новая структура, обещающая широкий спектр оптоэлектронных устройств, работающих в среднем ИК-диапазоне.