Российские ученые создали квантовую термопару на основе графена

В ходе экспериментов ученые использовали многослойные двумерные конструкции, состоящие из двух слоев графена, разделенных прослойкой из нитрида бора. Такие структуры, известные как двумерные резонансно-туннельные диоды, давно изучаются для создания генераторов сверхвысокочастотных сигналов и компонентов электроники.

Ученые предположили, что боросодержащая прослойка активно поглощает инфракрасное излучение, что сделало возможным использование этих гетероструктур в качестве основы для датчиков инфракрасных волн и камер. В результате их экспериментов была создана новая структура, обещающая широкий спектр оптоэлектронных устройств, работающих в среднем ИК-диапазоне.