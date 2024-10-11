В России
Опубликовано 11 октября 2024, 18:50
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Российские ученые создали квантовую термопару на основе графена

Новые технологии для инфракрасных камер
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Сингапура и Армении обнаружили, что многослойные конструкции из графена и нитрида бора могут работать как квантовый аналог термопары, генерируя электрический ток при «нагреве» электронов инфракрасным излучением. Это открытие открывает возможности для разработки нового класса инфракрасных камер.
Российские ученые создали квантовую термопару на основе графена

© Ferra.ru

В ходе экспериментов ученые использовали многослойные двумерные конструкции, состоящие из двух слоев графена, разделенных прослойкой из нитрида бора. Такие структуры, известные как двумерные резонансно-туннельные диоды, давно изучаются для создания генераторов сверхвысокочастотных сигналов и компонентов электроники.

Ученые предположили, что боросодержащая прослойка активно поглощает инфракрасное излучение, что сделало возможным использование этих гетероструктур в качестве основы для датчиков инфракрасных волн и камер. В результате их экспериментов была создана новая структура, обещающая широкий спектр оптоэлектронных устройств, работающих в среднем ИК-диапазоне.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева