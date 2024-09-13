В России
Опубликовано 13 сентября 2024, 13:39
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Российские ученые создали квантовую защиту для мобильных устройств

Новый комплекс обеспечит высокую безопасность данных
Российские ученые разработали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для квантовой защиты мобильных устройств. Совместная работа компаний «Микрон», QRate и Московского физико-технического института (МФТИ), при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР), привела к созданию прототипа, обеспечивающего защиту информации с помощью квантового распределения ключей (КРК).
Российские ученые создали квантовую защиту для мобильных устройств

© Ferra.ru

ПАК включает систему квантового распределения ключей, смарт-карту с защищенным микроконтроллером и программное обеспечение для смартфонов. Смарт-карта выдает сессионные ключи, которые используются для сквозного шифрования данных в специализированном мессенджере. Это решение создает защищенную сеть мобильных устройств, обеспечивая безопасность чатов и обмена файлами.

Александр Приютов из QRate отметил, что новая разработка представляет собой значительный шаг вперед в применении квантовой криптографии, обеспечивая доступность коммуникаций с высокой защитой для пользователей. Сертификация комплекса запланирована на конец 2025 года, но тестирование уже начато для корпоративного сектора, сообщил Степан Андреев, начальник отдела радиофотоники, доктор физико-математических наук из МФТИ.