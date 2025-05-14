Российские ученые создали квантовый алгоритм для разработки лекарств

Алгоритм создан в рамках работы над практическими применениями квантовых компьютеров. Основные направления исследований — атомная промышленность, нефтегазовый сектор и финансы. В биотехнологиях достижением стал именно этот инструмент, который теоретически способен ускорять поиск молекулярных структур для новых препаратов. Однако, как подчеркнул Федоров, для реального внедрения необходимо увеличивать мощность квантовых систем и совершенствовать алгоритмы.

Ученый отметил, что ключевой задачей сейчас является диалог с промышленностью. Компании могут оценить, насколько квантовые решения эффективнее традиционных методов. Например, моделирование сложных химических реакций или оптимизация состава веществ — области, где квантовые вычисления могут проявить себя.

В рамках дорожной карты Росатома развивается целый стек технологий: от квантовых вычислителей до программного обеспечения. Самый мощный российский квантовый компьютер на ионах сегодня имеет 50 кубитов. По словам Федорова, такие системы уже сейчас способны решать задачи оптимизации, которые актуальны для энергетики, логистики и других отраслей.

Пока алгоритм для разработки лекарств остается экспериментальным.