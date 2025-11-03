Российские ученые создали машину для строительства долговечных дорог

По словам доцента кафедры гидравлики Марата Асфандиярова, традиционные катки не могут обеспечить достаточное уплотнение грунта на большой глубине. Новая разработка представляет собой конусообразное устройство, которое устанавливается на экскаватор. Оборудование включает металлический корпус и планетарный механизм с роликами и подшипниками, создающими дополнительное давление и вибрацию.

Привод устройства осуществляется с помощью гидравлического двигателя. Вращающийся конус расклинивает грунт и уплотняет его во всех направлениях по всей глубине погружения. Технология успешно испытана на различных типах грунтов, включая супеси, пески и глины.

Разработка, на которую получен патент, велась в течение семи лет.