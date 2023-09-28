Российские ученые создали материал для генерирования топлива из воды

Российские ученые создали материал для генерирования топлива из водыОн может помочь в создании экологически чистого топлива
Ученые из Южного федерального университета материал, который может генерировать топливо из воды, Наука.рф.
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Разработка дает возможность использования в создании экологически чистого топлива, а также обеспечит переход к устойчивой энергетике за счет активного расщепления воды.
Ученые под руководством ведущего научного сотрудника «Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов» Татьяны Мясоедовой разработали материал сульфид меди-молибдена (CuMoS), благодаря которому можно генерировать водород и кислород из воды.
За последние несколько десятилетий были исследованы различные катализаторы на основе переходных металлов для электрохимического применения, разложения загрязняющих веществ и, особенно, расщепления воды. Ионы меди являются основными среди этих металлов из-за их хорошей проводимости, высокой стабильности, доступности и низкой стоимости. Исследования других ученых показали, что MoS2 с кристаллической фазой 1Т способен достигать хороших каталитических характеристик без какого-либо окисления на активных краях. Поэтому основной задачей исследования было целенаправленно синтезировать CuMoS с более высокой электронной проводимостью, стабильностью, долговечностью.