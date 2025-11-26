Российские ученые создали материал для очистки воды от свинца

Материал создан по технологии молекулярного импринтинга, что обеспечивает ему «память» о размере и заряде ионов свинца. Благодаря специальным порам сорбент избирательно захватывает именно эти частицы, пропуская более мелкие ионы железа и не принимая крупные.

Лабораторные испытания показали, что один грамм гранулированного сорбента способен извлечь 50 миллиграммов ионов свинца из воды за один час. После набухания и поглощения металла материал можно извлечь из воды механическим способом. Эффективность разработки превосходит существующие аналоги.

В перспективе ученые планируют создать аналогичные полимеры для очистки воды от других токсичных металлов.