Российские ученые создали материал для очистки воды от свинца

Опубликовано 26 ноября 2025, 00:231 мин.
Российские ученые создали материал для очистки воды от свинцаНовый сорбент эффективно удаляет токсичный металл
Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с международной группой ученых разработали материал для очистки воды от свинца. В его основе лежат гуминовые кислоты, выделенные из угля, и акриловая кислота.
Материал создан по технологии молекулярного импринтинга, что обеспечивает ему «память» о размере и заряде ионов свинца. Благодаря специальным порам сорбент избирательно захватывает именно эти частицы, пропуская более мелкие ионы железа и не принимая крупные.
Лабораторные испытания показали, что один грамм гранулированного сорбента способен извлечь 50 миллиграммов ионов свинца из воды за один час. После набухания и поглощения металла материал можно извлечь из воды механическим способом. Эффективность разработки превосходит существующие аналоги.
В перспективе ученые планируют создать аналогичные полимеры для очистки воды от других токсичных металлов.