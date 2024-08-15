Российские ученые создали материал для защиты от электромагнитных помех

Электромагнитные помехи, возникающие из-за различных источников, таких как сотовые сети, молнии или космические шумы, могут нарушать работу электронных устройств. Традиционные металлические экраны, применяемые для защиты, имеют недостатки, такие как большой вес и низкая коррозионная стойкость, а также отражают излучение вместо его поглощения.

Разработанный композит состоит из нескольких слоев полимеров, включающих углеродные и магнитные материалы в качестве наполнителей, и обычный пластик в качестве оболочки. Этот состав позволяет эффективно поглощать электромагнитные помехи.

По словам ведущего инженера УрФУ Виктора Чечеткина, выбор магнетита и углеродных волокон в качестве наполнителей значительно увеличивает электропроводность материала и улучшает его защитные свойства при определенной температуре. Новый материал поможет улучшить защиту современной техники от электромагнитных излучений.