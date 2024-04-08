Российские ученые создали металлические ткани для космических антенн

Ученые отмечают, что основное преимущество новых тканей заключается в их структуре. Они лучше подходят для создания самораскладывающихся конструкций благодаря разнообразным видам петель и изменяемым характеристикам. Ткани изготавливаются из тугоплавких металлов, таких как вольфрам и молибден, и покрываются слоем золота для усиления отражающего эффекта.

Эта технология может помочь в изучении дальнего космоса и найдет применение на Земле. Такие материалы могут быть использованы для создания специализированных материалов с различными свойствами, такими как термостойкость и радиозащита.