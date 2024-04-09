Российские ученые создали метод борьбы с раком с помощью ИИ

Опубликовано 09 апреля 2024, 17:59
1 мин.
Российские ученые создали метод борьбы с раком с помощью ИИОн с высокой точностью обеспечивает прогнозы диагнозов
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вузы создали метод машинного обучения, который поможет в борьбе с раком. Они представили работу, в которой описано применение искусственного интеллекта в онкологии, включая анализ медицинских изображений и планирование лечения.
© Ferra.ru
Новый метод, названный Pathologist AI, обеспечивает прогнозы диагнозов с высокой степенью точности. Ученые отмечают, что такие инновации необходимы для определения эффективного лечения при быстро прогрессирующих формах рака.
Однако для успешной реализации искусственного интеллекта в борьбе с онкозаболеваниями требуется проведение дополнительных исследований с различными группами населения. Они выделяют проблему предвзятости в прогнозировании результатов из-за недостаточного представления некоторых групп населения в обучающих датасетах.
В настоящее время ученые ЮФУ работают над программным модулем для постановки первичного диагноза по гистопатологическим изображениям пациентов с подозрением на рак толстого кишечника.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: