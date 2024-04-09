Российские ученые создали метод борьбы с раком с помощью ИИ

Новый метод, названный Pathologist AI, обеспечивает прогнозы диагнозов с высокой степенью точности. Ученые отмечают, что такие инновации необходимы для определения эффективного лечения при быстро прогрессирующих формах рака.

Однако для успешной реализации искусственного интеллекта в борьбе с онкозаболеваниями требуется проведение дополнительных исследований с различными группами населения. Они выделяют проблему предвзятости в прогнозировании результатов из-за недостаточного представления некоторых групп населения в обучающих датасетах.

В настоящее время ученые ЮФУ работают над программным модулем для постановки первичного диагноза по гистопатологическим изображениям пациентов с подозрением на рак толстого кишечника.