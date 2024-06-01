Российские ученые создали метод для добычи водорода из природного газа

Ученые из Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха» разработали технологию, позволяющую извлекать водород из метана, используя катализатор на базе никеля и оксида алюминия.

Эксперименты в специальных реакторах показали, что при оптимальных условиях можно извлечь до 45% водорода из природного газа. Полученный водород можно использовать в различных отраслях промышленности, что сделает его производство более доступным и экологически безопасным, отметили в пресс-службе.

Эта новая технология позволит значительно улучшить эффективность добычи водорода и снизить его воздействие на окружающую среду. Российские ученые продолжат работу над этим методом, чтобы сделать его еще более эффективным и универсальным для применения на различных месторождениях природного газа.