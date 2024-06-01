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В России
Опубликовано 01 июня 2024, 08:36
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Российские ученые создали метод для добычи водорода из природного газа

Что снизит себестоимость производства
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские химики создали метод, который позволяет преобразовать природный газ в водород непосредственно на месторождениях. Этот подход снизит себестоимость производства водорода и улучшит экологическую обстановку.
Российские ученые создали метод для добычи водорода из природного газа

© Ferra.ru

Ученые из Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха» разработали технологию, позволяющую извлекать водород из метана, используя катализатор на базе никеля и оксида алюминия.

Эксперименты в специальных реакторах показали, что при оптимальных условиях можно извлечь до 45% водорода из природного газа. Полученный водород можно использовать в различных отраслях промышленности, что сделает его производство более доступным и экологически безопасным, отметили в пресс-службе.

Эта новая технология позволит значительно улучшить эффективность добычи водорода и снизить его воздействие на окружающую среду. Российские ученые продолжат работу над этим методом, чтобы сделать его еще более эффективным и универсальным для применения на различных месторождениях природного газа.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#наука
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