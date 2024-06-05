Российские ученые создали метод для оценки лекарств от рака

Этот подход основан на использовании клеточных сфероидов, которые являются трехмерными культурами здоровых и раковых клеток. Сфероиды, встроенные в белковый каркас, способны распластываться в присутствии противоопухолевых препаратов, что позволяет оценить их эффективность и токсичность для клеток.

Используя этот метод, ученые оценили эффективность лекарства от рака на базе наночастиц из минерала диопсида, заполненных молекулами противоопухолевого лекарства доксорубицина. Эксперименты показали, что наночастицы успешно подавляли деление опухолевых клеток, сохраняя при этом жизнеспособность здоровых клеток, отметили в пресс-службе.