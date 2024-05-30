Российские ученые создали метод долгосрочного прогноза условий на Севморпути

Татьяна Алексеева, представитель института, рассказала о принципах новой методики на сессии Морского конгресса. Она подчеркнула, что основой прогноза является анализ процессов в ледяном покрове, таких как образование разрывов и зоны сжатия. Эти процессы могут быть спрогнозированы на долгосрочной основе, что позволяет выбирать безопасные маршруты для судов.

Методика уже получила одобрение от центральной методической комиссии по прогнозам Росгидромета и начала использоваться на Севморпути. Примером успешного применения новой методики стала проводка платформы «Северное сияние» до Владивостока.