Российские ученые создали метод долгосрочного прогноза условий на Севморпути

Опубликовано 30 мая 2024, 18:50
1 мин.
Российские ученые создали метод долгосрочного прогноза условий на СевморпутиЧто продлит период навигации
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт из Санкт-Петербурга представил новую методику, способную значительно продлить период навигации по Северному морскому пути. Методика основана на прогнозировании ледовых условий, что позволяет выбирать оптимальные маршруты судоходства.
© Ferra.ru
Татьяна Алексеева, представитель института, рассказала о принципах новой методики на сессии Морского конгресса. Она подчеркнула, что основой прогноза является анализ процессов в ледяном покрове, таких как образование разрывов и зоны сжатия. Эти процессы могут быть спрогнозированы на долгосрочной основе, что позволяет выбирать безопасные маршруты для судов.
Методика уже получила одобрение от центральной методической комиссии по прогнозам Росгидромета и начала использоваться на Севморпути. Примером успешного применения новой методики стала проводка платформы «Северное сияние» до Владивостока.