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В России
Опубликовано 30 мая 2024, 18:50
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Российские ученые создали метод долгосрочного прогноза условий на Севморпути

Что продлит период навигации
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт из Санкт-Петербурга представил новую методику, способную значительно продлить период навигации по Северному морскому пути. Методика основана на прогнозировании ледовых условий, что позволяет выбирать оптимальные маршруты судоходства.
Российские ученые создали метод долгосрочного прогноза условий на Севморпути

© Ferra.ru

Татьяна Алексеева, представитель института, рассказала о принципах новой методики на сессии Морского конгресса. Она подчеркнула, что основой прогноза является анализ процессов в ледяном покрове, таких как образование разрывов и зоны сжатия. Эти процессы могут быть спрогнозированы на долгосрочной основе, что позволяет выбирать безопасные маршруты для судов.

Методика уже получила одобрение от центральной методической комиссии по прогнозам Росгидромета и начала использоваться на Севморпути. Примером успешного применения новой методики стала проводка платформы «Северное сияние» до Владивостока.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Арктика
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#исследование