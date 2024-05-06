Российские ученые создали метод хранения искусственных органов

Научные исследования ученых РУДН показали, что при помощи криоконсервации возможно сохранить целостность и живые свойства сложных тканеинженерных конструкций, аналогичных частям органов человеческого тела. Ранее подобные методы успешно применялись лишь для небольших биологических элементов, таких как сперма и яйцеклетки.

Используемый в экспериментах трехмерный матрикс из полимера полилактогликолида с добавлением человеческих стволовых клеток позволил сохранить структуру и свойства искусственного имплантата даже после длительного хранения в жидком азоте. Этот материал часто применяется в медицинской практике, включая использование в хирургии для накладывания швов.