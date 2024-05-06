Российские ученые создали метод хранения искусственных органов

Опубликовано 06 мая 2024, 15:45
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Российские ученые создали метод хранения искусственных органовС помощью криоконсервации
Ученые Российского университета дружбы народов (РУДН) разработали метод криоконсервации искусственных органов, который позволяет сохранять их долгое время при низких температурах. Эта технология открывает новые перспективы для сохранения искусственных тканей и органов.
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Научные исследования ученых РУДН показали, что при помощи криоконсервации возможно сохранить целостность и живые свойства сложных тканеинженерных конструкций, аналогичных частям органов человеческого тела. Ранее подобные методы успешно применялись лишь для небольших биологических элементов, таких как сперма и яйцеклетки.
Используемый в экспериментах трехмерный матрикс из полимера полилактогликолида с добавлением человеческих стволовых клеток позволил сохранить структуру и свойства искусственного имплантата даже после длительного хранения в жидком азоте. Этот материал часто применяется в медицинской практике, включая использование в хирургии для накладывания швов.