Российские ученые создали метод точного выявления опухолей мозга

Команда под руководством профессора Людмилы Покидышевой использовала модификацию алгоритма «Быстрое дискретное шиарлет-преобразование» для геометрического анализа МРТ-снимков. Этот метод позволяет выделить текстурные особенности изображений, что дает возможность с высокой точностью определить границы опухоли, а также оценить состояние прилегающих тканей.

По словам профессора Покидышевой, применение данной методики дает врачам возможность детально изучать опухоль и ее взаимодействие с окружающими структурами мозга до начала операции. Это особенно важно для планирования хирургического вмешательства и определения тактики лечения.