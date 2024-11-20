Российские ученые создали метод точного выявления опухолей мозга

Опубликовано 20 ноября 2024, 15:121 мин.
Российские ученые создали метод точного выявления опухолей мозгаНовая технология улучшает диагностику и планирование операций
Российские ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) разработали методику, которая значительно улучшает определение границ опухолей головного мозга с помощью МРТ. Новая технология позволит повысить точность диагностики и поможет врачам более эффективно планировать лечение.
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Команда под руководством профессора Людмилы Покидышевой использовала модификацию алгоритма «Быстрое дискретное шиарлет-преобразование» для геометрического анализа МРТ-снимков. Этот метод позволяет выделить текстурные особенности изображений, что дает возможность с высокой точностью определить границы опухоли, а также оценить состояние прилегающих тканей.
По словам профессора Покидышевой, применение данной методики дает врачам возможность детально изучать опухоль и ее взаимодействие с окружающими структурами мозга до начала операции. Это особенно важно для планирования хирургического вмешательства и определения тактики лечения.