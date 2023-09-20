Российские ученые создали межзвездные льды на Земле

В ходе исследования выяснилось, что молекулы сахаров, являющиеся источником энергии в живых организмах образуются на этапе формирования звезд. Итог исследования показывает с большей вероятностью, органические молекулы, которые являются исходными блоками всего живого на Земле имеют космическое происхождение.

Температура в наиболее плотных частях молекулярных облаков, что находятся в межзвездном пространстве от -268 до -263°С, при этом их вещество сконцентрировано в основном в виде твердых частиц, которые покрыты ледяными мантиями (космические льды). Как раз в них и образуются сложные органические молекулы, в том числе и пребиотические.

Там в основном находятся простые молекулы: метиловый спирт (CH3OH), ацетальдегид (СH3CHO) и не только.

И вот их этих двух веществ можно синтезировать самый простой сахар «в правильной форме – полуацеталь (R/S)-1-метоксиэтанола», пишет издание со ссылкой на ученых.

Исследователи Самарского университета и Самарского филиала Физического института им П.Н. Лебедева РАН совместно с коллегами из США доказали: такой процесс происходит даже при экстремально низких космических температурах.

При этом этот процесс формирования сахаров был как смоделирован, а также воспроизведен экспериментально.

Аспирант Самарского университета Анатолий Николаев отметил, что детальный анализ метеоритов показал, что биологически важные молекулы, такие как рибоза (моносахарид), смогли пережить жесткие условия космоса, таким образом часть этих сложных молекул могла быть доставлена на Землю в ее очень ранние годы, что служило «экзогенным источником биомолекул», обеспечивая вероятный дополнительный путь к образованию биологически важных молекул на самой ранней жизненной стадии нашей планеты.