Российские ученые создали мобильного робота для проверки электростанций

На платформу можно установить различную диагностическую аппаратуру: камеры видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, а также лазерные сканеры. В частности, используется отечественный SLAM-сканер компании EFT Group, создающий карту местности в реальном времени.

Ученые уже провели тестовые испытания на реальном энергообъекте. Комплекс включает систему для планирования обследований, управления роботом и диагностики электрооборудования на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

По словам разработчиков, внедрение таких систем в промышленных масштабах пока не распространено. Робот позволит увеличить частоту и точность проверок, обеспечивая повторяемость измерений.