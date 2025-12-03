Российские ученые создали мобильного робота для проверки электростанций

Опубликовано 03 декабря 2025, 19:481 мин.
Российские ученые создали мобильного робота для проверки электростанцийБеспилотный комплекс повысит безопасность и точность проверок
В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что специалисты вуза разработали мобильный роботизированный комплекс для обследования электростанций и подстанций. Робот предназначен для работы в беспилотном режиме, что позволяет повысить безопасность персонала.
На платформу можно установить различную диагностическую аппаратуру: камеры видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, а также лазерные сканеры. В частности, используется отечественный SLAM-сканер компании EFT Group, создающий карту местности в реальном времени.
Ученые уже провели тестовые испытания на реальном энергообъекте. Комплекс включает систему для планирования обследований, управления роботом и диагностики электрооборудования на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
По словам разработчиков, внедрение таких систем в промышленных масштабах пока не распространено. Робот позволит увеличить частоту и точность проверок, обеспечивая повторяемость измерений.