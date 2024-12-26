Российские ученые создали модель для оценки доходности выращивания хмеля

Как поясняет доцент Чувашского государственного аграрного университета Олеся Афанасьева, модель может быть полезна не только производителям хмеля, но и государственным структурам. Она поможет рассчитывать финансовую поддержку для предприятий, анализировать экономические показатели и принимать решения о развитии хмелеводства.

Хмель в России используется не только в пивоварении. Его применяют при производстве бумаги, пряжи, биодобавок и медицинских препаратов. При этом прибыльность хмелеводства зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать.

Модель разработана с учетом опыта США и Словении, адаптированного к российским реалиям. Она анализирует данные о выращивании хмеля и финансировании, позволяя прогнозировать затраты и доходы. На текущий момент в нее заложены среднероссийские показатели, но пользователи смогут адаптировать их под свои условия.