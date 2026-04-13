Российские ученые создали модель для проектирования наноконтейнеров лекарств

Профессор Сергей Рошаль из Южного федерального университета пояснил, что, меняя всего размеры белковых блоков и сферической подложки можно получать высокосимметричные оболочки с разным устройством. Ученые просчитали свойства 43 типов контейнеров из нескольких десятков белковых блоков. Часть из них оказалась похожа на природные структуры, например на вирусные оболочки.

Модель позволяет подбирать оптимальную упаковку для доставки молекул лекарств и проведения химических реакций внутри нанореакторов. Понимание механизмов сборки поможет создавать синтетические аналоги природных наноконтейнеров и наноматериалы с заданными свойствами.