Российские ученые создали модель для прогноза поведения стали под нагрузками

Опубликовано 18 июня 2026, 20:341 мин.
Российские ученые создали модель для прогноза поведения стали под нагрузкамиРазработка поможет точнее рассчитывать детали
Ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета совместно с коллегами из Института проблем машиноведения РАН разработали математическую модель, которая описывает изменение свойств стали 20 при длительных циклических нагрузках. Этот материал состоит из железа и углерода, отличается пластичностью, свариваемостью и устойчивостью к разрушению, пишут «Известия».
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Исследователи выяснили, что в начале эксплуатации детали из стали 20 постепенно деформируются, но после определенного числа циклов переходят в стабильное состояние. Эксперименты показали, что такой переход происходит примерно после 800−5000 нагрузочных циклов.
Созданная модель позволяет прогнозировать момент стабилизации металла. Это может помочь инженерам точнее рассчитывать конструкции и уменьшать необходимость закладывать избыточный запас прочности при проектировании техники.