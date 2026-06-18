Российские ученые создали модель для прогноза поведения стали под нагрузками

Исследователи выяснили, что в начале эксплуатации детали из стали 20 постепенно деформируются, но после определенного числа циклов переходят в стабильное состояние. Эксперименты показали, что такой переход происходит примерно после 800−5000 нагрузочных циклов.

Созданная модель позволяет прогнозировать момент стабилизации металла. Это может помочь инженерам точнее рассчитывать конструкции и уменьшать необходимость закладывать избыточный запас прочности при проектировании техники.