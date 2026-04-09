Российские ученые создали модель системы спасения космонавтов в космосе

Опубликовано 09 апреля 2026, 19:461 мин.
Российские ученые создали модель системы спасения космонавтов в космосеУстройство на сжатом воздухе вернет на станцию при отрыве
Специалисты МГТУ имени Баумана создали экспериментальную модель системы для возвращения космонавтов на борт орбитальной станции. Как сообщил кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ Михаил Зеленов, разработка предназначена для ситуаций случайного отрыва от удерживающих конструкций во время внекорабельной деятельности.
© Ferra.ru
Устройство выполнено в виде стенда для отладки систем позиционирования. Он состоит из баллона со сжатым воздухом, оснащенного четырьмя соплами. Они находятся под прямым углом друг к другу. При подаче газа одни сопла раскручивают платформу по часовой стрелке, другие против. Таким образом создается импульс для движения, торможения или гашения вращения, отметил Зеленов.
На базе этой системы можно создать и робота-инспектора для осмотра внешней обшивки станции без выхода человека в космос. Презентация прошла в рамках Недели космоса в России.