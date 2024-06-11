Российские ученые создали молекулы ДНК для борьбы с раком и вирусами

Опубликовано 11 июня 2024, 17:43
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Российские ученые создали молекулы ДНК для борьбы с раком и вирусамиОни соединяются с матричной РНК
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали молекулы ДНК, которые избирательно соединяются с матричной РНК и быстро разрезают ее. Эти молекулы могут подавлять работу отдельных генов и уничтожать опухолевые клетки и вирусы.
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Разработанные молекулы называются ДНКзимы. Они представляют собой короткие цепочки ДНК, способные взаимодействовать с другими молекулами и изменять их структуру. Российские исследователи предложили использовать две связанных ДНКзимы для повышения эффективности и избирательности их действия, отметили в пресс-службе.
В ходе экспериментов, проведенных на фрагментах человеческого и бактериального генома, «двойные» ДНКзимы показали, что разрезают РНК в 17 раз быстрее, чем другие молекулы. Эти результаты демонстрируют большой потенциал для создания новых лекарств на основе разработанных молекул ДНК, подытожили исследователи.