Российские ученые создали молекулы ДНК для борьбы с раком и вирусами

Разработанные молекулы называются ДНКзимы. Они представляют собой короткие цепочки ДНК, способные взаимодействовать с другими молекулами и изменять их структуру. Российские исследователи предложили использовать две связанных ДНКзимы для повышения эффективности и избирательности их действия, отметили в пресс-службе.

В ходе экспериментов, проведенных на фрагментах человеческого и бактериального генома, «двойные» ДНКзимы показали, что разрезают РНК в 17 раз быстрее, чем другие молекулы. Эти результаты демонстрируют большой потенциал для создания новых лекарств на основе разработанных молекул ДНК, подытожили исследователи.