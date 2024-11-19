В России
Опубликовано 19 ноября 2024, 16:18
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Российские ученые создали морозостойкий материал для арктических дорог

Биополимер улучшит прочность дорожных покрытий
Российские ученые из Новосибирского государственного университета разработали биополимерный материал, который поможет улучшить прочность дорог в Арктике. Новый материал способен выдерживать экстремальные температуры и устойчив к перепадам, которые часто вызывают деградацию грунтов в этом регионе. Об этом сообщил Георгий Лазаренко, руководитель центра компетенций Передовой инженерной школы НГУ.
Российские ученые создали морозостойкий материал для арктических дорог

© Ferra.ru

Как пояснил Лазаренко, изменения температуры в арктических условиях создают угрозу для инфраструктуры, так как перепады между замораживанием и таянием часто приводят к повреждениям грунта. Новый биополимер решает эту проблему, формируя прочную структуру, которая укрепляется с каждым циклом замораживания и таяния.

Технология основывается на смеси различных биополимеров, точный состав которых является коммерческой тайной. Разработанные материалы соответствуют экологическим требованиям и могут быть использованы для укрепления грунтовых оснований дорог, как автомобильных, так и железных.

Лабораторные испытания показали, что материал способен выдерживать температуры до минус 20 градусов Цельсия. Промышленные испытания технологии планируется начать в следующем году, а опытный полигон для тестирования будет размещен на Ямале.