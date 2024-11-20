В России
Опубликовано 20 ноября 2024, 20:19
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Российские ученые создали мРНК-вакцины для борьбы с вирусами и раком

Новая разработка
Российские ученые разработали новые системы для доставки матричной РНК (мРНК), которые могут стать основой для создания вакцин против вирусов и рака. Эта работа стала значительным шагом в области медицины и была выполнена специалистами Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, совместно с Институтом фундаментальной и химической медицины СО РАН.
Российские ученые создали мРНК-вакцины для борьбы с вирусами и раком

© Ferra.ru

Матричная РНК играет ключевую роль в передаче генетической информации от ДНК к клеточным рибосомам, где происходит синтез белков. В медицине мРНК используется для разработки вакцин, которые обучают иммунную систему бороться с вирусами, вводя в организм не сам вирус, а его генетическую информацию.

Новые системы доставки мРНК имеют важное преимущество: они менее токсичны по сравнению с традиционными методами и обеспечивают долгосрочное действие. Разработка основана на липосомах — микроскопических пузырьках из липидов, которые эффективно доставляют мРНК в клетки. Это делает вакцины более безопасными, так как компоненты липосом имеют природное происхождение.

Эксперименты, проведенные на клеточных культурах и животных, показали положительные результаты. Сейчас ученые разрабатывают мРНК-вакцину на основе вируса гриппа и исследуют ее эффективность.