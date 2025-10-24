Российские ученые создали наночастицы для терапии рака на основе белка крови

Размер частиц не превышает 200 нанометров, что обеспечивает стабильность состава и продлевает срок хранения до шести месяцев. Для создания наночастиц используется ультрафиолетовое излучение, которое формирует связи между молекулами белка без применения токсичных химических реагентов.

Сывороточный альбумин, являющийся основным белком крови, естественным образом связывает лекарственные препараты и повышает их растворимость. Новая разработка сохраняет эти свойства, одновременно защищая действующие вещества от разрушения и предотвращая их потерю при транспортировке.

Токсичность полученной суспензии не превышает 10%, что делает ее пригодной для биомедицинского применения. Технология может использоваться в таргетной терапии онкологических заболеваний, обеспечивая точную доставку лекарственных средств к пораженным тканям.