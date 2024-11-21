В России
Опубликовано 21 ноября 2024, 19:45
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Российские ученые создали наночастицы для заживления ран

Из оксида церия
Российские ученые разработали технологию производства наночастиц из оксида церия, которые обладают ранозаживляющим и антибактериальным эффектом. Новый подход позволяет производить наночастицы в промышленных масштабах с чистотой 99,99%, что делает их пригодными для медицинских изделий и лекарств.
Российские ученые создали наночастицы для заживления ран

© Ferra.ru

По словам профессора Екатерины Силиной из Первого МГМУ имени Сеченова, эта технология может обеспечить частичное импортозамещение зарубежных лекарств. В случае успешных испытаний на животных продукт будет готов к использованию в медицине.

Оксид церия давно известен своими антиоксидантными и противомикробными свойствами. Однако ранее производство таких наноматериалов ограничивалось малыми объемами. Российские ученые нашли способ решать эту проблему. Новый метод включает растворение оксида церия в азотной кислоте, смешивание с карбонатом аммония и нагревание до высоких температур. Это позволяет создавать килограммы наночастиц с гибко регулируемыми размерами.

Полученные частицы диаметром около 10 нанометров обладают уникальной кристаллической структурой, способной нейтрализовать вредные молекулы и активные формы кислорода. Испытания показали, что такие наночастицы эффективно подавляют рост опасных бактерий, включая синегнойную палочку, а также ускоряют обмен веществ и деление клеток кожи в два раза.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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