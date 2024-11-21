Российские ученые создали наночастицы для заживления ран

По словам профессора Екатерины Силиной из Первого МГМУ имени Сеченова, эта технология может обеспечить частичное импортозамещение зарубежных лекарств. В случае успешных испытаний на животных продукт будет готов к использованию в медицине.

Оксид церия давно известен своими антиоксидантными и противомикробными свойствами. Однако ранее производство таких наноматериалов ограничивалось малыми объемами. Российские ученые нашли способ решать эту проблему. Новый метод включает растворение оксида церия в азотной кислоте, смешивание с карбонатом аммония и нагревание до высоких температур. Это позволяет создавать килограммы наночастиц с гибко регулируемыми размерами.

Полученные частицы диаметром около 10 нанометров обладают уникальной кристаллической структурой, способной нейтрализовать вредные молекулы и активные формы кислорода. Испытания показали, что такие наночастицы эффективно подавляют рост опасных бактерий, включая синегнойную палочку, а также ускоряют обмен веществ и деление клеток кожи в два раза.