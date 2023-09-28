Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воды от хрома

Шестивалентный хром загрязняет окружающую среду и считается опаснее пестицидов и радиоактивных веществ. Его используют в промышленности, но до сих пор не было методов очистки воды от него.

Нанокомпозит эффективно преобразует шестивалентный хром в трехвалентный, который наиболее безопасный.