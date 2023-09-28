Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воды от хрома

Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воды от хромаОн преобразует в трехвалентный хром
Ученые из Университета МИСИС вместе с коллегами из Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по материаловедению создали нанокомпозит, который поможет очищать воду от шестивалентного хрома, промышленного отхода, пишет Наука.рф.
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Шестивалентный хром загрязняет окружающую среду и считается опаснее пестицидов и радиоактивных веществ. Его используют в промышленности, но до сих пор не было методов очистки воды от него.
Нанокомпозит эффективно преобразует шестивалентный хром в трехвалентный, который наиболее безопасный.
Эксперименты показали, что новый нанокомпозит CoFe2O4/ZO обладает большей эффективностью фотовосстановления шестивалентного хрома по сравнению с отдельными наночастицами феррита кобальта и оксида цинка. Также было обнаружено, что нанокомпозит обладает усовершенствованными электрокаталитическими свойствами, что указывает на улучшенное пропускание электронов на интерфейсе при восстановлении хрома.