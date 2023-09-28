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21:51, 28 сентября 2023
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Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воды от хрома

Он преобразует в трехвалентный хром

Ученые из Университета МИСИС вместе с коллегами из Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по материаловедению создали нанокомпозит, который поможет очищать воду от шестивалентного хрома, промышленного отхода, пишет Наука.рф.

Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воды от хрома

© Ferra

Шестивалентный хром загрязняет окружающую среду и считается опаснее пестицидов и радиоактивных веществ. Его используют в промышленности, но до сих пор не было методов очистки воды от него.

Нанокомпозит эффективно преобразует шестивалентный хром в трехвалентный, который наиболее безопасный.

Эксперименты показали, что новый нанокомпозит CoFe2O4/ZO обладает большей эффективностью фотовосстановления шестивалентного хрома по сравнению с отдельными наночастицами феррита кобальта и оксида цинка. Также было обнаружено, что нанокомпозит обладает усовершенствованными электрокаталитическими свойствами, что указывает на улучшенное пропускание электронов на интерфейсе при восстановлении хрома.

Дарья Тишкевич
Младший научный сотрудник лаборатории функциональных низкоразмерных структур НИТУ МИСИС
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