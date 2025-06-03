Российские ученые создали наноматериалы для борьбы с раком

Исследования проводились на установке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Ученые изучали наночастицы, которые производят бактерии, способные ориентироваться по магнитному полю. Оказалось, что эти материалы обладают уникальными магнитными характеристиками.

Главное открытие — даже небольшие изменения в структуре частиц сильно влияют на их магнитные свойства. Это позволяет «настраивать» материалы для конкретных задач. В медицине такие наночастицы могут применяться для точной доставки лекарств к больным клеткам или для нагрева и разрушения опухолей.

Другое важное свойство — бактерии, создающие эти частицы, эффективно поглощают фосфор из отходов. Это открывает перспективы для очистки сточных вод промышленных предприятий и переработки вредных отходов.