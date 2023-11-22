Российские ученые создали неинвазивный нейростимулятор для борьбы с тремором

Используя методику неинвазивной стимуляции через кожу, устройство, которое крепится на руку, смогло уменьшить проявления тремора до 80% в некоторых случаях. Планируется, что этот нейростимулятор, по завершении всех необходимых испытаний и процедур медицинской регистрации, появится на рынке уже через два года, отметили в пресс-службе.

Прототип представляет собой датчики, закрепленные на руке пациента, передающие импульсы для подавления тремора. Устройство, размером похожее на телефон при пробежке, помещается на предплечье. Ученые также работают над разработкой прототипа в форме браслета для комфортного использования пациентами в повседневной жизни, добавили в пресс-службе.