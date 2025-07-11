Российские ученые создали нейросеть для генерации симметричных кристаллов

Алгоритм был обучен на открытой базе данных Materials Project и построен на архитектуре трансформеров. Его особенность — использование позиций Вайкоффа, которые позволяют математически точно описывать симметричное расположение атомов в кристаллической решетке. Это дает возможность создавать стабильные структуры и предсказывать их свойства, не зная точного расположения всех атомов.

Большинство современных генеративных моделей не учитывают симметрию напрямую, из-за чего полученные материалы могут быть нестабильными. Но Разработка будет представлена 15 июля на конференции ICML в Ванкувере. Код и данные проекта уже доступны под открытой лицензией.