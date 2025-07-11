Российские ученые создали нейросеть для генерации симметричных кристаллов

Опубликовано 11 июля 2025, 16:191 мин.
Российские ученые создали нейросеть для генерации симметричных кристалловАлгоритм генерирует кристаллы с нужными свойствами
Российские ученые из НИУ ВШЭ совместно с международными коллегами представили алгоритм машинного обучения Wyckoff Transformer, предназначенный для генерации кристаллов с заданной симметрией. Разработка ускоряет создание новых материалов, которые могут использоваться в электронике, энергетике, медицине и других высокотехнологичных сферах.
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Алгоритм был обучен на открытой базе данных Materials Project и построен на архитектуре трансформеров. Его особенность — использование позиций Вайкоффа, которые позволяют математически точно описывать симметричное расположение атомов в кристаллической решетке. Это дает возможность создавать стабильные структуры и предсказывать их свойства, не зная точного расположения всех атомов.
Большинство современных генеративных моделей не учитывают симметрию напрямую, из-за чего полученные материалы могут быть нестабильными. Но Разработка будет представлена 15 июля на конференции ICML в Ванкувере. Код и данные проекта уже доступны под открытой лицензией.