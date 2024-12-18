В России
Опубликовано 18 декабря 2024, 22:06
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Российские ученые создали нейросеть для прогнозирования дефектов на АЭС

Новый подход поможет создать более стойкие материалы
В пресс-службе Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСИС сообщили, что российские ученые разработала подход, позволяющий с высокой точностью прогнозировать появление дефектов в стальных конструкциях, используемых на атомных станциях. В основе разработки — нейросети, которые помогут улучшить долговечность материалов, подвергающихся воздействию нейтронного облучения.
Российские ученые создали нейросеть для прогнозирования дефектов на АЭС

© Ferra.ru

Исследование было направлено на решение одной из ключевых проблем эксплуатации ядерных реакторов. В процессе работы атомных станций оболочка тепловыделяющих элементов, подвергаясь облучению, начинает «распухать», что снижает ее прочность и долговечность. Этот процесс накладывает ограничения на срок службы материалов, используемых в реакторах, особенно жаропрочной аустенитной стали.

Для решения этой проблемы ученые НИТУ МИСИС и Всероссийского НИИ автоматики имени Духова создали систему, которая с высокой точностью предсказывает, как нейтронное излучение будет влиять на структуры стали при разных температурах и составах материалов. Используя данные о 1,1 тыс. образцов стали, они обучили алгоритм, который способен с точностью до 98,9% прогнозировать поведение материалов под воздействием излучения.