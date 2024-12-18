Российские ученые создали нейросеть для прогнозирования дефектов на АЭС

Исследование было направлено на решение одной из ключевых проблем эксплуатации ядерных реакторов. В процессе работы атомных станций оболочка тепловыделяющих элементов, подвергаясь облучению, начинает «распухать», что снижает ее прочность и долговечность. Этот процесс накладывает ограничения на срок службы материалов, используемых в реакторах, особенно жаропрочной аустенитной стали.

Для решения этой проблемы ученые НИТУ МИСИС и Всероссийского НИИ автоматики имени Духова создали систему, которая с высокой точностью предсказывает, как нейтронное излучение будет влиять на структуры стали при разных температурах и составах материалов. Используя данные о 1,1 тыс. образцов стали, они обучили алгоритм, который способен с точностью до 98,9% прогнозировать поведение материалов под воздействием излучения.