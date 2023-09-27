Российские ученые создали носители для РНК для борьбы с лейкозом

Российские ученые создали носители для РНК для борьбы с лейкозомОни заместят иностранные аналоги
Автор разработки, студентка четвертого курса Академии биологии и биотехнологии Южного Федерального Университета (ЮФУ) Анна Тищенко в беседе с ТАСС рассказала, что ученые ЮФУ создали носители для РНК для борьбы с лейкозом, также они замещают иностранные аналоги и лучше отечественных.
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Когда в медицинском учреждении или вузе изучают миелоидный лейкоз или просто лейкоз, необходимо собрать большую выборку среди биоматериала для статистики, чтобы проанализировать данные и знать, в каком направлении продолжать исследование. Для этого нужно хранить материал какое-то время, и РНК-карты позволят это делать на протяжении долгого времени и легко, потому что для них не требуется холодильное оборудование в отличие от многих конкурентов. Российских аналогов [разработки] на бумажном носителе нет, есть зарубежные, есть другие более дорогостоящие карты, насколько нам известно, это ноу-хау именно для российского рынка.
Как сообщили в пресс-службе университета, долгое хранение биоматериала на носителях обеспечивает специальный раствор для консервации РНК, а нанесение материала возможно с помощью дозатора.