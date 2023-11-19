Российские ученые создали новое биоудобрение для увеличения урожайности

Российские ученые создали новое биоудобрение для увеличения урожайностиНапример, на 15%
Совместная работа специалистов из Центра нанотехнологий Мордовии, Саратовского университета и компании "Биотех" дала возможность создать новые сельскохозяйственные биоудобрения. Этот новый тип содержит в себе не только питательные вещества, но и полезные бактерии, способствующие улучшению роста растений, пишет «Известия».
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Отличительной чертой этой разработки стало то, что она не только защищает растения от болезней, но и помогает им эффективнее усваивать полезные элементы. Использование таких удобрений существенно сокращает необходимость применения пестицидов, повышает урожайность и уменьшает затраты на производство.
На 15% увеличивается урожайность пшеницы, а стоимость защиты растений снижается на 5 тыс. рублей на гектар по сравнению с традиционными удобрениями.
По словам члена совета директоров Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Максима Чепезубова, новые удобрения могут значительно уменьшить химическую нагрузку и улучшить качество продукции.