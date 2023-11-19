Российские ученые создали новое биоудобрение для увеличения урожайности

Отличительной чертой этой разработки стало то, что она не только защищает растения от болезней, но и помогает им эффективнее усваивать полезные элементы. Использование таких удобрений существенно сокращает необходимость применения пестицидов, повышает урожайность и уменьшает затраты на производство.

На 15% увеличивается урожайность пшеницы, а стоимость защиты растений снижается на 5 тыс. рублей на гектар по сравнению с традиционными удобрениями.

По словам члена совета директоров Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Максима Чепезубова, новые удобрения могут значительно уменьшить химическую нагрузку и улучшить качество продукции.