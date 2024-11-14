В России
Опубликовано 14 ноября 2024, 17:25
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Российские ученые создали новое вещество для лечения рака мозга

Препарат обещает быть менее токсичным и более эффективным
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали вещество с противоопухолевым эффектом, которое может стать основой нового лекарства для лечения глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга. Препарат на его основе обещает быть значительно менее токсичным, чем существующие аналоги, и иметь высокую эффективность.
Российские ученые создали новое вещество для лечения рака мозга

© Ferra.ru

Глиобластома — это злокачественная опухоль, которая чаще всего встречается у людей старше 64 лет. Она обладает высокой агрессивностью, а срок выживаемости пациентов редко превышает 15 месяцев. В настоящее время для лечения этой болезни используются препараты на основе платины, такие как цисплатин, но они обладают сильной токсичностью и часто теряют свою эффективность из-за адаптации опухолевых клеток.

Новый препарат, разработанный учеными УрФУ и Уральского государственного медицинского университета, представляет собой платиновый комплекс, схожий с цисплатином, но с другим механизмом действия. Вместо того чтобы блокировать деление клеток, как это делает цисплатин, новое вещество вызывает выработку активных форм кислорода, которые окисляют клеточные мембраны, что приводит к гибели опухолевых клеток.

Исследования показали, что новое вещество может быть эффективным в случаях, когда традиционные препараты уже не работают. В ближайшем будущем ученые планируют провести доклинические испытания на живых организмах.