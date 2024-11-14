Российские ученые создали новое вещество для лечения рака мозга

Глиобластома — это злокачественная опухоль, которая чаще всего встречается у людей старше 64 лет. Она обладает высокой агрессивностью, а срок выживаемости пациентов редко превышает 15 месяцев. В настоящее время для лечения этой болезни используются препараты на основе платины, такие как цисплатин, но они обладают сильной токсичностью и часто теряют свою эффективность из-за адаптации опухолевых клеток.

Новый препарат, разработанный учеными УрФУ и Уральского государственного медицинского университета, представляет собой платиновый комплекс, схожий с цисплатином, но с другим механизмом действия. Вместо того чтобы блокировать деление клеток, как это делает цисплатин, новое вещество вызывает выработку активных форм кислорода, которые окисляют клеточные мембраны, что приводит к гибели опухолевых клеток.

Исследования показали, что новое вещество может быть эффективным в случаях, когда традиционные препараты уже не работают. В ближайшем будущем ученые планируют провести доклинические испытания на живых организмах.