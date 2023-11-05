Российские ученые создали новое вещество для определения лечебного эффекта

Российские ученые создали новое вещество для определения лечебного эффектаИ уничтожения патологических клеток
Ученых из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН и Левенского католического университета в Бельгии создали новое гибридное соединение на основе разных красителей, включая BODIPY и порфирины. Оно может помочь в определении лечебного эффекта, пишет Наука.рф.
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Также новое соединение способно генерировать "активный" кислород, который может быть использован для уничтожения патологических клеток.
Одним из важных свойств этого гибридного красителя является его высокая чувствительность к изменениям в вязкости среды, что делает его ценным инструментом для мониторинга внутриклеточных процессов.
Новая разработка может иметь значительное воздействие на медицинскую и биологическую науку, предоставляя более точные и информативные инструменты для исследований и лечения.