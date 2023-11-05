Российские ученые создали новое вещество для определения лечебного эффекта

Также новое соединение способно генерировать "активный" кислород, который может быть использован для уничтожения патологических клеток.

Одним из важных свойств этого гибридного красителя является его высокая чувствительность к изменениям в вязкости среды, что делает его ценным инструментом для мониторинга внутриклеточных процессов.

Новая разработка может иметь значительное воздействие на медицинскую и биологическую науку, предоставляя более точные и информативные инструменты для исследований и лечения.