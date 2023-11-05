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20:56, 05 ноября 2023
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Российские ученые создали новое вещество для определения лечебного эффекта

И уничтожения патологических клеток

Ученых из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН и Левенского католического университета в Бельгии создали новое гибридное соединение на основе разных красителей, включая BODIPY и порфирины. Оно может помочь в определении лечебного эффекта, пишет Наука.рф.

Российские ученые создали новое вещество для определения лечебного эффекта

© Ferra.ru

Также новое соединение способно генерировать "активный" кислород, который может быть использован для уничтожения патологических клеток.

Одним из важных свойств этого гибридного красителя является его высокая чувствительность к изменениям в вязкости среды, что делает его ценным инструментом для мониторинга внутриклеточных процессов.

Новая разработка может иметь значительное воздействие на медицинскую и биологическую науку, предоставляя более точные и информативные инструменты для исследований и лечения.

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