Российские ученые создали новую клеточную модель плаценты

Модель плаценты на чипе была разработана специалистами Российского университета дружбы народов (РУДН) совместно с коллегами из НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, Сколтеха и Высшей школы экономики. Уникальность модели заключается в том, что между клеточными слоями был добавлен компонент с макрофагами — клетками, играющими ключевую роль в поддержании нормального иммунного фона во время беременности. Макрофаги помогают предотвратить отторжение плода организмом матери.

По словам доцента кафедры гистологии РУДН Полины Вишняковой, макрофаги важны для функционирования плаценты, но их присутствие не учитывалось в предыдущих моделях. Это открытие может существенно упростить исследовательский процесс и ускорить разработку методов лечения сложных акушерских заболеваний, таких как преэклампсия.

Преэклампсия — это заболевание, при котором у беременной женщины повышается артериальное давление и появляется белок в моче. Без оперативного вмешательства, например, кесарева сечения, женщина может умереть. Исследования с использованием новой модели помогут глубже понять механизм этого заболевания и найти эффективные методы его лечения.