Российские ученые создали новую конструкцию для снижения шума авиадвигателей

Опубликовано 27 марта 2024, 19:11
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Российские ученые создали новую конструкцию для снижения шума авиадвигателейНа 10%
Группа ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала инновационную конструкцию, способную снизить уровень шума, испускаемого авиационными двигателями, на 10%. По сообщению пресс-службы университета, новая система состоит из специальных ячеек разной высоты, которые могут быть использованы для обшивки каналов двигателя.
Эксперименты показали, что данная конструкция, отличающаяся от традиционных перфорированных панелей, способна более эффективно поглощать звуковую энергию на различных частотах благодаря спиральному расположению ячеек и их разнообразной геометрии.
Павел Писарев, один из руководителей проекта, подчеркнул, что тестирование проводилось на уровне шума, соответствующем авиационному двигателю, и показало значительное улучшение в эффективности поглощения шума.
Карина Ахунзянова, также участвовавшая в исследовании, отметила, что разработанная конструкция демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с традиционными методами, что открывает новые перспективы для снижения шума от авиадвигателей.