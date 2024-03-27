Российские ученые создали новую конструкцию для снижения шума авиадвигателей

Эксперименты показали, что данная конструкция, отличающаяся от традиционных перфорированных панелей, способна более эффективно поглощать звуковую энергию на различных частотах благодаря спиральному расположению ячеек и их разнообразной геометрии.

Павел Писарев, один из руководителей проекта, подчеркнул, что тестирование проводилось на уровне шума, соответствующем авиационному двигателю, и показало значительное улучшение в эффективности поглощения шума.

Карина Ахунзянова, также участвовавшая в исследовании, отметила, что разработанная конструкция демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с традиционными методами, что открывает новые перспективы для снижения шума от авиадвигателей.