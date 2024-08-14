Российские ученые создали новую методику для точной диагностики боли в спине

Опубликовано 14 августа 2024, 14:46
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Российские ученые создали новую методику для точной диагностики боли в спинеС помощью биомеханического моделирования
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику биомеханического моделирования, которая помогает точнее определять причины боли в поясничном отделе позвоночника. Особое внимание уделено сегменту L4-L5, который является наиболее уязвимым и часто страдает от нагрузки.
В ходе исследования, проведенного в рамках программы «Приоритет 2030», специалисты смоделировали поведение позвоночника с учетом всех анатомических составляющих, включая фасеточные суставы. Эти суставы играют ключевую роль в подвижности позвоночника и распределении нагрузки.
Результаты работы показали, что игнорирование фасеточных суставов при диагностике может приводить к постановке неправильных диагнозов. Ученые доказали, что осевая нагрузка распределяется между межпозвоночным диском и фасеточными суставами, что необходимо учитывать при оценке состояния позвоночника.