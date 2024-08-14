Российские ученые создали новую методику для точной диагностики боли в спине

В ходе исследования, проведенного в рамках программы «Приоритет 2030», специалисты смоделировали поведение позвоночника с учетом всех анатомических составляющих, включая фасеточные суставы. Эти суставы играют ключевую роль в подвижности позвоночника и распределении нагрузки.

Результаты работы показали, что игнорирование фасеточных суставов при диагностике может приводить к постановке неправильных диагнозов. Ученые доказали, что осевая нагрузка распределяется между межпозвоночным диском и фасеточными суставами, что необходимо учитывать при оценке состояния позвоночника.