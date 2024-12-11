Российские ученые создали новую методику проектирования устройств для судов

Подруливающие устройства играют важную роль в судоходстве. Они помогают кораблям выполнять маневры на ограниченной акватории, например, в портах, каналах или узких проливах. Такие устройства особенно необходимы для морской добычи полезных ископаемых и ускоряют процесс швартовки, сокращая расходы на эти операции.

Как пояснили исследователи из Передовой инженерной школы (ПИШ) СПбГМТУ, ранее в России подруливающие устройства либо закупались за рубежом, либо проектировались без единой методики, на основе опыта инженеров. Старая методика советских времен устарела и не соответствует современным техническим требованиям.

Новая методика устраняет эти проблемы, позволяя повысить точность расчетов и оптимизировать конструкции. Разработка упрощает процесс проектирования и помогает российским производителям укрепить технологическую независимость.