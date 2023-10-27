Российские ученые создали новую технологию увеличения прочности металлов

Белорусский национальный технический университет и Псковский государственный университет разработали уникальную гибридную технологию в сфере обработки металлов: она позволит повысить механические свойства различных изделий, в том числе деталей любых механизмов и машин, а также расширит сферу применения стандартных материалов. На данный момент в мире не существует аналогов этой разработки. Сейчас ученые уже работают над созданием оборудования на основе этой технологии. Это позволит заполнить свободную нишу: можно будет изготавливать и восстанавливать детали с расширенными функциональными и эксплуатационными характеристиками.