Российские ученые создали новую технологию увеличения прочности металлов

Российские ученые создали новую технологию увеличения прочности металловА также усовершенствования характеристик металла
В пресс-службе Псковского государственного университета (ПсковГУ рассказали, что ученые вуза совместно с коллегами из Белорусского национального технического университета (БНТУ) разработали технологию, объединяющую в себе токарную, фрезерную и лазерную обработку металлов, с целью усовершенствования их механических характеристик, пишет ТАСС.
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Белорусский национальный технический университет и Псковский государственный университет разработали уникальную гибридную технологию в сфере обработки металлов: она позволит повысить механические свойства различных изделий, в том числе деталей любых механизмов и машин, а также расширит сферу применения стандартных материалов. На данный момент в мире не существует аналогов этой разработки. Сейчас ученые уже работают над созданием оборудования на основе этой технологии. Это позволит заполнить свободную нишу: можно будет изготавливать и восстанавливать детали с расширенными функциональными и эксплуатационными характеристиками.
В пресс-службе уточнили, что работа идет полным ходом, и к 2027 году планируется создание первого в мире опытного образца станка.